Ірландський віолончеліст підкорив виконанням пісні "Ой у вишневому саду": неймовірне відео

Віолончеліст з Ірландії Патрік Декстер продемонстрував підтримку Україні зворушливим відео. Він захопив неймовірним виконанням пісні "Ой у вишневому саду".

Ірландський віолончеліст Патрік Декстер опублікував відео, що захопило мережу, а особливо українських шанувальників. Він виконав на віолончелі українську народну пісню "Ой у вишневому саду".

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Патрік Декстер заграв "Ой у вишневому саду"

Музикант повідомив, що українська пісня пролунала на західному узбережжі Ірландії. Він поділився, що так хотів продемонструвати підтримку українцям.

Неймовірна честь бути прикладом того, як підтримка України тягнеться до найдальших куточків Європи,

– написав артист.

"Ой у вишневому саду" на віолончелі: відео

Іноземні та українські шанувальники у захваті від виконання:

"Дякую за ваше чуттєве виконання української народної пісні. Для мене вона особлива: мені її співала мама замість колискової все дитинство. Але я не бачила свою маму вже понад рік, вона пережила 10 місяців окупації і щоденних допитів";

"Неймовірно. Це одна з моїх улюблених пісень";

"Аж серце защемило від вашої гарної і емоційної гри. Дякую";

"Дякую! Ви дуже гарно граєте, цю пізню знає кожний українець, вона лунала і буде лунати у кожній українській хаті. А ваша гра – одна з найкращих прочитань цієї композиції";

"Вітання з України! Чудове виконання".

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