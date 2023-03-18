Благодійні читання відбулися 17 березня в королівському національному театрі Великої Британії. Там прозвучали твори українських письменників в англійському перекладі. Британський актор Том Гіддлстон, який відомий роллю Локі у фільмах Marvel, обрав для декламування вірш Сергія Жадана з поетичної збірки "Антена" 2018 року.

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Локі з фільму "Тор" прочитав вірш Сергія Жадана

42-річний Том Гіддлстон був хедлайнером вечора "Поезія на кожен день". Зі сцени він прочитав вірш Сергія Жадана, присвячений війні. У ньому є такі слова чоловіка, що пережив полон: "Зате я знаю тепер, яка війна. Ніяка".

Варто зазначити, що на благодійному вечорі були присутні актори Ейса Баттерфілд з телесеріалу "Сексуальна освіта", Сопе Дірісу, Кейт Флітвуд та українка Дарія Плахтій. Вона знялася в історичному фільмі "Довбуш" Олеся Саніна. Прем'єра стрічки мала б відбутися навесні 2022 року, але її відклали на "після перемоги у війні".

Цікаво, що Дарія Плахтій прочитала в Лондоні фрагмент поеми "Кавказ" Тараса Шевченка. Він прозвучав мовою оригіналу. Також на заході ""Поезія на кожен день" озвучили лист української військової волонтерки, що наразі перебуває на Донбасі. Про це інформує Суспільне.

"Поезія на кожен день року" – щорічна подія, яка відбувається вшосте. Цьогоріч організатори присвятили читання спротиву українців проти воєнної агресії Росії, а також оголосили збір грошової допомоги для переселенців, що вимушено покинули свої домівки через війну.