Про підтримку України на французькому телеканалі TV5 Monde розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики. У твіттері опублікували відео, як 79-річна Катрін Денев проникливо читає вірш Лесі Українки "Надія" на тлі нашого синьо-жовтого прапора.

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Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки

Відома на весь світ французька кіноакторка обрала для декламування перший вірш Лесі Українки "Надія". Вона написала його 1880 року, коли дізналася, що її тітку Олену Косач вислали у Сибір за участь у революційному русі.

У поезії є такі рядки: "Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Надія вернутись ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну". У виконанні Катрін Денев вони прозвучали французькою.

Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу TV5 Monde зачитала вірш Лесі Українки "Надія" французькою,

– прокоментували в Мінкульті.

Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023

Ален Делон продекламував "Заповіт" Шевченка

У програмі "Обличчям до України" взяв участь зірка фільму "На яскравому сонці" Ален Делон, чиє ім'я стало символом чоловічої краси. Він зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка французькою мовою.

Alain Delon et Catherine Deneuve mobilisés pour l’Ukraine.



Ils ont interprété des poèmes ukrainiens a l’occasion d’une émission spéciale « Face a L’Ukraine ».



️Tout de suite dans "Le Grand JT des Territoires" présenté par @viguier_cyril sur LCP/LCP.fr#canal13 pic.twitter.com/GrGw3Qu4jt — LCP (@LCP) February 18, 2023

Нагадаємо, Катрін Денев підтримала Україну ще на Венеційському кінофестивалі у вересні 2022 року. Вона з'явилася у сорочці з синьо-жовтим значком, але від коментарів про війну Росії з Україною відмовилася. "Я не хочу висловлюватися, бо все стає гірше і гірше. Мій розум і мій дух з ними щодня, але я не буду робити жодних заяв", – сказала зірка кіно на пресконференції.

До речі, у липні 2019 року Катрін Денев прилітала в Україну на Одеський міжнародний кінофестиваль.