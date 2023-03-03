Зі Святославом Вакарчуком британець Роберт Дель Ная познайомився 2018 року після свого концерту в Києві. Він був одним з перших, хто зателефонував співаку в день повномасштабного вторгнення Росії. Тоді й народилася ідея записати ремікс на трек "Океану Ельзи" – "Обійми".

Слухайте також "Фортеця Бахмут" від Антитіл та скандальний трек Потапа: музичні новинки лютого

Роберт Дель Ная з Massive Attack випустив ремікс на "Обійми"

У відео на оновлений трек "Обійми" ввійшли не лише кадри руйнувань, а й виступи Святослава Вакарчука на залізничному вокзалі у Львові та перед бійцями на фронті. Чути навіть сирену. У квітні взагалі заплановано випуск вінілу з цим реміксом.

Важливо, що фронтмен Massive Attack не просто нагадав про Україну фанам, а й підтримає нас грошима. Усі кошти з прослуховувань Obiymy будуть передані у фонди Legacy of War Foundation та UNITED24. Їх витратять на відновлення зруйнованих осель у Київській області – в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, Бузовому та в селі Мила.

Роберт Дель Ная – Obiymy: дивіться відео онлайн

До речі, останні два тижні Роберт Дель Ная публікував в інстаграмі фото зі Львова, Києва та області, але ніяк не підтверджував свій приїзд. Після релізу Obiymy він зізнався, що був в Україні, "щоб на власні очі побачити руйнування, завдані країні протягом року тривалої російської збройної агресії".