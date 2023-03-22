Ирландский виолончелист Патрик Декстер опубликовал захватившее сеть видео, а особенно украинских поклонников. Он исполнил на виолончеле украинскую народную песню "Ой у вишневому саду".
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Патрик Декстер заиграл "Ой у вишневом саду"
Музыкант сообщил, что украинская песня раздалась на западном побережье Ирландии. Он поделился, что так хотел продемонстрировать поддержку украинцам.
Невероятная честь быть примером того, как поддержка Украины тянется в самые дальние уголки Европы,
– написал артист.
"Ой у вишневому саду" на виолончели: видео
Иностранные и украинские поклонники в восторге от исполнения:
- "Спасибо за ваше чувственное исполнение украинской народной песни. Для меня она особенная: мне ее пела мама вместо колыбельной все детство. Но я не видела свою маму уже больше года, она пережила 10 месяцев оккупации и ежедневных допросов";
- "Невероятно. Это одна из моих любимых песен";
- "Аж сердце защемило от вашей красивой и эмоциональной игры. Спасибо";
- "Спасибо! Вы очень хорошо играете, эту позднюю знает каждый украинец, она звучала и будет звучать в каждом украинском доме. А ваша игра – одна из лучших прочтений этой композиции";
- "Поздравление с Украиной! Замечательное исполнение".
Мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
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