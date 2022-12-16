Ми й так забагато втратили, – інтерв'ю з Oy Sound System про війну, музику та Нацвідбір-2023

Музичний гурт Oy Sound System, який яскраво засяяв знову у 2022 році завдяки Нацвідбору Євробачення, має усі шанси завоювати любов глядачів незвичним жанром виконання – українською електронікою. Ми поспілкувались з вокалісткою гурту Вікторією Родько про те, чому вони подались на конкурс.

Музичний колектив, який став проєктом Марка Галаневича, єдиного чоловіка-соліста гурту "ДахаБраха", і його брата саундпродюсера Тараса Галаневича, був створений ще 10 років тому. З того часу музиканти об'їздили українські фестивалі та Європу, випустили альбом Attention! Attention! та чимало пісень, проте в час карантину та війни вони призупинили свою творчість.

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Але зараз артисти Oy Sound System знову вриваються на сцену, щоб підкорити українського та, можливо, європейського слухача своєю піснею "Ой, тужу". У рамках спецпроєкту 24 каналу "На українську вечірку в Британію", де ми поспілкувались з усіма фіналістами Нацвідбору Євробачення, солістка колективу Вікторія поділилась своїм волонтерським досвідом в час війни, коли насправді написала з музикантами конкурсну пісню та що прагне показати Європі у разі перемоги.

Для нас війна почалася ще у 2014, – про паузу у творчості та роботу з 24 лютого

Ваш гурт був створений ще у 2012 році, але в час карантину був на паузі. Також ви не випускали пісень і рідко публікувати в інстаграмі гурту дописи. Ви вирішили відкласти свою творчість на потім чи була інша причина? Тому що чимало гуртів саме в час війни почали видати свої перші і не тільки хіти.

Так – гурт був створений у 2012 році братами Галаневич – Тарасом і Марком. Під час карантину, як і всі музиканти, ми трошки призупинились, бо турбувались про безпеку учасників гурту. Та і взагалі, весь світ вчився жити і працювати по-новому і ми не виключення. Але робота дистанційно велась і ми готували треки, як то кажуть "в стіл". До речі, робота над треком "Ой, тужу" розпочались саме на першому карантині. Тому ми постійно – в стані творчого процесу.

До повномасштабного вторгнення Росії ви, Вікторіє, працювали тренером у залі, але після 24 лютого стали волонтером. Просимо трішки детальніше розповісти про цей досвід.

Волонтерський рух в Україні – це ще один фронт. Я почала активно волонтерити з 28 лютого, евакуювала людей з Києва, допомагала як цивільним, так і військовим. Я – автоволонтерка і дуже швидко реагувала на запити, їздила з гуманітарною місією в область. До Жіночого ветеранського руху (ЖВР) потрапила завдяки благодійному концерту, який проводився для збору коштів на турнікети. Тоді ми з OYSS були учасниками цього збору, у підсумку вдалося передати на фронт 500 турнікетів на 250 тисяч гривень. Дуже сподобались дівчата з руху, їх енергійність. Згодом я сама почала робити збори на запити від військових. На той момент збирала на електробайки для розвідки, звернулась до ЖВР за допомогою в проведенні збору та закупівлю байків. Ми зробили круту "колабу" і тоді я доєдналася до організації. Це було просто попадання в сердечко, бо ми зійшлися у поглядах та почали діяти разом.



Вікторія Родько волонтерила на початку вторгнення Росії / Фото Elle

Поки була окупація Київщини та існувала загроза оточення столиці ви, музиканти, залишались у Києві? Що було з вашими рідними, де вони залишались?

Загалом моє оточення і мої рідні й близькі були в Україні. Всі активно волонтерили і допомагали всіма ресурсами нашим військовим та продовжують це робити.

Чи хтось з учасників гурту чи загалом команди, можливо, відправився у військо? Чи продовжує працювати на культурному фронті?

Всі учасники нашого гурту займались активно волонтерською діяльністю і культурним просвітництвом. Для нас ця війна почалася ще у 2014 році з Майдану і вже у 2019 році ми їздили з проєктами "З країни в Україну" у Вугледар та Волноваху, з сольним концертом в Авдіївку та неодноразово були учасниками "Гогольфест Маріуполь".

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Україна – музична нація, – Родько про те, що хоче сказати світові конкурсною піснею

Якось Вікторія розповідала, що родом з Полтавщини і на її спині навіть є татуювання з полтавським орнаментом. Як вважаєте, походження артистки з багатого на українську творчість регіону вплинуло на музику гурту? Чи є ще інші причини?

Всі учасники нашого гурту – з родин, які мають музичний бекграунд. Моя мама закінчила консерваторію по класу фортепіано і продовжує свою кар'єру, викладаючи музику. А в цілому, де в Україні є небагатий на творчість регіон? (Сміється) Україна – апріорі співоча і музична нація.

Творчість вашого гурту поєднує електронну музику з елементами фолку. Таких виконавців в Україні є небагато, хоча тенденція на цікаві музичні жанри від України на Євробаченні вже спостерігається. Як гадаєте, Європа позитивне сприйме ваш хіт у разі перемоги на відборі?

Пісня не така проста, як здається. Всі українці за останній час пережили багато подій, які змінили кожного. Тому хочеться показати Європі і світові, що наша культури це не тільки шаровари і пластикові вінки. Наша музика може бути різною, сучасною, стильною, багатогранною.

Oy Sound System – Ой, тужу: дивитись відео онлайн

Як ви дійшли до думки, що потрібно подаватись на Євробачення? Хто наштовхнув вас на це? Це ваша перша заявка на конкурс чи ні?

Ми живемо в такий час, коли нам немає що втрачати. Ми й так забагато втратили. Тому треба діяти, і робити те, на що раніше, можливо, не вистачало сміливості, але війна загартувала нас всіх, ми з перших хвилин включились і почали діяти, допомагати, підтримувати, працювати, бути єдиним організмом. Тому більше не страшно. Тому ми й вирішили подати заявку, щоб показати, що українська музика може бути і такою. Щодо пісні, ми не готували її спеціально під конкурс, вона була створена, повторюсь, ще під час карантину, ми її обрали, бо вона відповідає тим почуттям, які кожен відчуває зараз.

У назві свого гурту ви використовуєте вигук "ой", який є практично в усіх народних піснях. Свою конкурсну пісню "Ой, тужу" ви теж почали з "ой". Такий символізм виник, аби фанати краще вас запам’ятали, чи щоб більше популяризувати народний мелос?

Туга – дуже сильне почуття, яке йде з глибини, дуже потужна енергія, яку ми всі переживаємо і саме сила цих емоцій ще більше спонукає нас до боротьби.

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OYSS – це точно про трансформацію, про майбутнє, – чому гурт змінив імідж перед відбором

Помітно, що із заявкою на конкурс і проходженням у десятку фіналістів стиль гурту Oy Sound System змінився. Ви змінили імідж, а також з’явилась "сікрет маска". Розкажіть, чому вирішили змінити сценічний образ, хто за маскою та що, можливо, ще змінилось за цей або останні роки у гурті.

Війна нас підштовхнула до трансформацій і переосмислення поглядів на звичні речі. OYSS – це точно про трансформацію, про майбутнє. Це електронні текстури, які підсилені етнічними вокалізами. Це медитативно, це чуттєво, так, можливо, ми не такі шаблонні і структуровані, як хотілось би, але в тому і полягає наша самобутність.

"Secret Mask", який так запав в душу нашим слухачам, відображує той самий sound system майбутнього в поєднанні мудрої української автентики. Ми вважаємо, що всі зміни, які зараз відбуваються – це новий виток історії гурту, який був заснований саунд-продюсером Тарасом Галаневичем (Galatar) та його братом Марком, а зараз він розширився невеликою, але ефективною командою однодумців.



Вікторія Родько та Secret Mask у гурті Oy Sound System / Фото з інстаграму гурту

Якщо ви переможете на Нацвідборі, який головний меседж від України ви хочете привезти у Ліверпуль?

Наш головний меседж – це показати силу українського голосу в нових формах і звучанні.

І останнє запитання, яке ми ставимо усім фіналістам. Як давно ви мріяли потрапити на українську вечірку в Британії?

Перемога на Нацвідборі буде для нас великою честю і неабиякою відповідальністю представляти наш співочий народ на сцені Ліверпулю. А на вечірках будемо тусити після нашої перемоги (Сміється).