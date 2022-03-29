"От би Росія припинила війну": Маша Єфросиніна зізналась, про що мріє 7-річний син

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про сина, який тяжко переживає війну. Вона зізналась, що замість "доброго ранку" хлопчик питає, чи не розбомбили квартиру.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна залишається з сином у Львові, де допомагає переселенцям та волонтерам. 7-річний син зірки Сашко болісно переживає трагічні події.

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Маша Єфросиніна розповіла про сина

Телеведуча поділилась, що син все зрозумів про війну в країні. Перед сном він мріє про повернення додому, а вранці запитує, чи ціла ще їхня квартира.

Перед сном Сашко говорить лише одне: "От би Росія припинила війну і ми поїхали додому". А вранці замість "доброго ранку" запитує, чи не розбомбили нашу квартиру,

– зізналась Маша Єфросиніна.

, що 5-річні діти Олени Кравець також все зрозуміли про війну. Син акторки навіть запропонував їй поїхати до Росії та "наваляти" Путіну



Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповідала, що Сашко щодня запитує зіркову маму про війну й чому вона почалась. Коли ж він випадково побачив у новинах, як танк роздушив машину з людиною всередині, почав гірко плакати.