"От би Росія припинила війну": Маша Єфросиніна зізналась, про що мріє 7-річний син
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про сина, який тяжко переживає війну. Вона зізналась, що замість "доброго ранку" хлопчик питає, чи не розбомбили квартиру.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна залишається з сином у Львові, де допомагає переселенцям та волонтерам. 7-річний син зірки Сашко болісно переживає трагічні події.
До слова Чому ніхто його не й*бне, – Маша Єфросиніна порівняла Путіна з бен Ладеном
Маша Єфросиніна розповіла про сина
Телеведуча поділилась, що син все зрозумів про війну в країні. Перед сном він мріє про повернення додому, а вранці запитує, чи ціла ще їхня квартира.
Перед сном Сашко говорить лише одне: "От би Росія припинила війну і ми поїхали додому". А вранці замість "доброго ранку" запитує, чи не розбомбили нашу квартиру,
– зізналась Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповідала, що Сашко щодня запитує зіркову маму про війну й чому вона почалась. Коли ж він випадково побачив у новинах, як танк роздушив машину з людиною всередині, почав гірко плакати.