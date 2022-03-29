Украинская телеведущая Маша Ефросинина остается с сыном во Львове, где помогает переселенцам и волонтерам. 7-летний сын звезды Саша болезненно переживает трагические события.
К слову Почему его никто не *бнет, – Маша Ефросинина сравнила Путина с бен Ладеном
Маша Ефросинина рассказала о сыне
Телеведущая поделилась, что сын все понял о войне в стране. Перед сном он мечтает о возвращении домой, а утром спрашивает, цела ли еще их квартира.
Перед сном Саня говорит только одно: "Вот бы Россия прекратила войну и мы поехали домой". А утром вместо "доброго утра" спрашивает, не разбомбили ли нашу квартиру,
– призналась Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина с сыном / Фото с инстаграм-сториз
Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказывала, что Саша каждый день спрашивает звездную маму о войне и почему она началась. Когда он случайно увидел в новостях, как танк раздавил машину с человеком внутри, начал горько плакать.