Украинская телеведущая Маша Ефросинина остается с сыном во Львове, где помогает переселенцам и волонтерам. 7-летний сын звезды Саша болезненно переживает трагические события.

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Маша Ефросинина рассказала о сыне

Телеведущая поделилась, что сын все понял о войне в стране. Перед сном он мечтает о возвращении домой, а утром спрашивает, цела ли еще их квартира.

Перед сном Саня говорит только одно: "Вот бы Россия прекратила войну и мы поехали домой". А утром вместо "доброго утра" спрашивает, не разбомбили ли нашу квартиру,

– призналась Маша Ефросинина.

Заметим , что 5-летние дети Елены Кравец тоже все поняли о войне. Сын актрисы даже предложил ей поехать в Россию и "навалять" Путину .



Маша Ефросинина с сыном / Фото с инстаграм-сториз