З початку війни Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми виїхала на захід України. Згодом, коли небезпека частково минула, ведуча й акторка повернулась до столиці, але доньок вирішила залишити в батьків.

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Лілія Ребрик про розлуку з доньками і життя на два міста

Акторка зізналась, що життя на два міста дається їй нелегко. Але це було вимушене рішення для безпеки дітей. Поліна й Діана залишилися у Чернівцях.

"Це дуже важко, ми завжди звикли бути разом. Це було дуже складне рішення. Але ми, як батьки, включили холодний розум і подумали, що наразі все-таки там спокійніше. Ми пояснили їм. Вони так подорослішали за цей час, так багато всього розуміють, ставлять такі питання і говорять такі слова, які батькам від своїх дітей не хотілося б чути", – поділилась Лілія Ребрик. Вона назвала запитання, які їй дають діти.

Поліні 4 роки, і коли ми з чоловіком пояснили, що їдемо до Києва, вона запитала: "Вас там не вб'ють?". Діти не мають говорити таких слів. Вони мають казати: мамо, привези мені щось, якусь іграшку. Коли ми зідзвонюємося, доньки просять показати їхню кімнату, ліжечка, іграшки,

– розповіла зірка зі сльозами на очах.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Додамо, Оля Полякова також у розлуці з дітьми – вона повернулась до України, а доньки залишилися за кордоном. Днями старша донька Полякової вступила до університету у Великій Британії.

Лілія Ребрик додала, що раніше її дівчата робили безлад у своїх кімнатах, за що вона їх сварила. Тепер же акторка мріє, щоб вони знову перевернули дім догори дриґом: "Я дуже хочу вірити, що вони сприймають це як пригоду, відпочинок, просто канікули у бабусі та дідуся".