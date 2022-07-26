Дружина президента Володимира Зеленського Олена дала інтерв'ю та позувала для американського Vogue. Перша леді не тільки розповіла про її життя під час війни, але й згадала, як їй подобалось життя ще до президентства.

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Олена Зеленська про життя до війни і президентства

Перша леді зізналась, що Олена Зеленська була засмучена, коли дізналась про те, що її чоловік вирішив балотуватися.

Я поважала його вибір і розуміла, що для нього це важливий крок. Водночас я відчувала, що моє життя і життя моєї сім'ї зміниться досить радикально. Зміни будуть тривалими і досить складними. Я знала, що для мене буде багато роботи, і мала рацію,

– зізналась Олена Зеленська.

Журналістка, що спілкувалась з Оленою, зізналась, що найбільш спокійною жінка була тоді, коли згадувала роки перед війною і до президентства. Це і поїздка на концерт Адель в Лісабон, подорож до Кракова на Maroon 5, поїздка до Барселони на вихідні і сімейні перегляди фільмів. "Як і всі в Україні, вона знову хоче нормального життя".



Олена та Володимир Зеленські / Фото Vogue

Чи готувалась Олена Зеленська до війни

Перша леді відповіла, чи щось підготувало її до війни напередодні 24 лютого. Вона зізналась, що відчуває страх та ізольованість.

Ми жили щасливим життям і ніколи не думали, що таке станеться. Але у нас є надія. Це правда, я відчуваю себе ізольованою. Я не можу вільно відвідувати те, що хочу. Сьогодні ходити по магазинах – це мрія, яку неможливо здійснити.

Олена Зеленська тримає себе в руках попри все, щоб виправдати сподівання перед українцями. "Це важке завдання, тому що ви постійно відчуваєте цей тягар відповідальності".