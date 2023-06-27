Вона була набагато старша, – співак Ostrovskyi випустив кліп про перші божевільні стосунки

Український співак Ostrovskyi потішив новою прем'єрою. Він випустив відеороботу на пісню "Вода", де розповів про перший досвід стосунків.

Український співак Ostrovskyi презентував кліп на пісню "Вода", в якій розповів про своє перше кохання, яке виявилося нездоровим. За словами артиста, це були важкі стосунки на відстані, бо вона жила в Лондоні з дитиною, а він в Києві сам.

Дивіться також Кліп Муіньо для Монатіка та україномовний хіт Камінської: нові літні прем'єри від артистів

Ostrovskyi презентував новий кліп

Ostrovskyi зізнався, що його перша кохана була значно старшою за нього. Вони познайомилися в нічному клубі та почали багато спілкуватися. Але дівчина переїхала в Англію, чим спричинила майбутньому артисту чимало болю.

Якось вона приїхала до Києва, ми зняли номер у готелі та провели разом приголомшливу ніч. Я дуже яскраво пам'ятаю момент, коли ми приймали разом душ і по її волоссю стікала вода – це було настільки красиво, що я й досі чітко пам'ятаю кожну мить того вечора. Так я написав перші рядки приспіву. А потім вона від мене поїхала знов. І вже назавжди,

– згадав співак.

Ostrovskyi розповів, що це був дуже складний період – він тривав два роки. Артист зрозумів, що це було його перше справжнє кохання, яке дуже сильно на нього вплинуло. Тому свої емоції він вирішив викласти у пісню

"Я впевнений, що у кожної людини перше кохання було болюче, адже в юності ми сприймаємо все в максимально яскравих фарбах. Завершення перших відносин дуже ранить, але й запам'ятовується назавжди. Вже зараз, через роки, цей період життя я згадую не як про щось погане, а навпаки – спогади кайфові. Це був дуже яскравий розділ у книзі мого життя і я його нарешті закрив".

У кліпі Ostrovskyi продемонстрував історію цих "божевільних" стосунків. Там він показав усе, що було у взаєминах – і книгарня, і готельний номер, і захоплення один одним.

Ostrovskyi – "Вода": дивіться відео онлайн

Останні новинки від українських виконавців