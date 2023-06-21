Прем'єра треку відбулася 20 червня, а кліп вийшов 21. Музичну композицію виконавиця написала ще рік тому разом із саундпродюсером Іваном Клименком та своїм хлопцем Мішою Кацуріним.

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Реліз нової пісні Наді Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім"

Виконавиця опублікувала легку романтичну пісню, яка підіймає слухачам настрій, що за словами сівачки і є основною метою нового треку. У відеороботі на трек Надя Доровєєва недбайливо танцювала в просторій квартирі.

Дивиться кліп на пісню "Кохаю, але не зовсім" DOROFEEVA: відео

Зазначимо, вперше наживо українська співачка виконала трек "Кохаю, але не зовсім" під час одного з концертів в рамках туру "Сенси", після чого відвідувачі заходу поширили уривки з пісні в соціальних мережах, де музична композиція дуже сподобалась слухачам. До слова, за 6 годин кліп переглянули більше як 60 тисяч разів.

Реакція фанатів

Шанувальники просто в захваті від нової пісні співачки, в коментарях вони написали безліч приємних слів про трек: