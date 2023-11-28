Прокуратура оскаржила вирок для Остапа Ступки у справі "п'яної" ДТП

28 листопада 2023, 12:33
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Джерело:

УНН

Київська міська прокуратура вважає надто м'яким покарання для актора Остапа Ступки. Він скоїв ДТП на вулицях столиці у квітні цього року.

Прокуратура Києва дотрималась обіцянки та повідомила журналістам, що оскаржила рішення суду з приводу ДТП за участі Остапа Ступки. 

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Прокуратура подала скаргу на вирок

Прокуратура вважає занадто м'яким та несправедливим рішення суду щодо українського актора. Раніше у пресслужбі органу повідомляли, що проситимуть призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.

Сьогодні подали апеляційну скаргу (на вирок суду – УНН),
– повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Що постановив суд та яка реакція сторін

  • 24 листопада у Голосіївському районному суді Києва винесли вирок Остапу Ступці у справі ДТП. Його засудили  до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.
  • Тобто актору упродовж трьох років потрібно буде виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах. Також зі Ступки хочуть стягнути близько 10 тисяч гривень, які були виділені на експертизи.
  • Остап Ступка також вважає рішення несправедливим, тому планує подавати апеляцію. На думку обвинувачуваного, є багато пом'якшувальних обставин, які могли б дозволити вийти на штраф у розмірі 170 тисяч гривень. 

Автор: Марія Касій