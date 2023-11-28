Прокуратура Киева сдержала обещание и сообщила журналистам, что обжаловала решение суда по поводу ДТП с участием Остапа Ступки.

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Прокуратура подала жалобу на приговор

Прокуратура считает слишком мягким и несправедливым решение суда по поводу украинского актера. Ранее в пресс-службе органа сообщали, что будут просить назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.

Сегодня подали апелляционную жалобу (на приговор суда – УНН),
– сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Что постановил суд и какая реакция сторон

  • 24 ноября в Голосеевском районном суде Киева вынесли приговор Остапу Ступке по делу ДТП. Его приговорили к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.
  • Актеру в течение трех лет нужно будет выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях. Также со Ступки хотят взыскать около 10 тысяч гривен, выделенных на экспертизы.
  • Остап Ступка считает решение несправедливым, поэтому планирует подавать апелляцию. На его мнение, есть много смягчающих обстоятельств, которые могли бы разрешить выйти на штраф в размере 170 тысяч гривен.