Прокуратура Киева сдержала обещание и сообщила журналистам, что обжаловала решение суда по поводу ДТП с участием Остапа Ступки.
К теме Дело о ДТП с участием Остапа Ступки: прокуратура обжалует приговор суда
Прокуратура подала жалобу на приговор
Прокуратура считает слишком мягким и несправедливым решение суда по поводу украинского актера. Ранее в пресс-службе органа сообщали, что будут просить назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.
Сегодня подали апелляционную жалобу (на приговор суда – УНН),
– сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Что постановил суд и какая реакция сторон
- 24 ноября в Голосеевском районном суде Киева вынесли приговор Остапу Ступке по делу ДТП. Его приговорили к трем годам ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.
- Актеру в течение трех лет нужно будет выполнять общественно полезные работы в определенных учреждениях. Также со Ступки хотят взыскать около 10 тысяч гривен, выделенных на экспертизы.
- Остап Ступка считает решение несправедливым, поэтому планирует подавать апелляцию. На его мнение, есть много смягчающих обстоятельств, которые могли бы разрешить выйти на штраф в размере 170 тысяч гривен.