Прокуратура Києва дотрималась обіцянки та повідомила журналістам, що оскаржила рішення суду з приводу ДТП за участі Остапа Ступки.
До теми Справа про ДТП за участі Остапа Ступки: прокуратура оскаржить вирок суду
Прокуратура подала скаргу на вирок
Прокуратура вважає занадто м'яким та несправедливим рішення суду щодо українського актора. Раніше у пресслужбі органу повідомляли, що проситимуть призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.
Сьогодні подали апеляційну скаргу (на вирок суду – УНН),
– повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Що постановив суд та яка реакція сторін
- 24 листопада у Голосіївському районному суді Києва винесли вирок Остапу Ступці у справі ДТП. Його засудили до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.
- Тобто актору упродовж трьох років потрібно буде виконувати суспільно-корисні роботи у визначених установах. Також зі Ступки хочуть стягнути близько 10 тисяч гривень, які були виділені на експертизи.
- Остап Ступка також вважає рішення несправедливим, тому планує подавати апеляцію. На думку обвинувачуваного, є багато пом'якшувальних обставин, які могли б дозволити вийти на штраф у розмірі 170 тисяч гривень.