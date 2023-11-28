Прокуратура Києва дотрималась обіцянки та повідомила журналістам, що оскаржила рішення суду з приводу ДТП за участі Остапа Ступки.

До теми Справа про ДТП за участі Остапа Ступки: прокуратура оскаржить вирок суду

Прокуратура подала скаргу на вирок

Прокуратура вважає занадто м'яким та несправедливим рішення суду щодо українського актора. Раніше у пресслужбі органу повідомляли, що проситимуть призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.

Сьогодні подали апеляційну скаргу (на вирок суду – УНН),

– повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Що постановив суд та яка реакція сторін