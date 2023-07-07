Артистка кілька тижнів пробула в Туреччині і тепер повертається додому. Проте Мішина знову вляпалася у скандал, бо у моторошни день для українців опублікувала веселощі з сином. Нагадаємо, що від атаки у Львові загинуло 10 людей, більше 40 – травмовані.

До теми Ксенія Мішина вперше за 1,5 року зустрілася з мамою, яка живе в окупованому Криму: радісні фото

Мішина нарвалася на хейт

6 липня, коли Росія цинічно атакувала Львів ракетами "Калібр" Ксенія Мішина поділилася розважальним контентом в Інстаграмі. В її акаунті з’явилося відео, на якому вона бешкетувала з 11-річним Платоном.

Через це підписники зірки висловили своє обурення. Мішиній дорікнули, що в такий день це недоречно. Що пишуть у коментарях акторці:

"Я розумію, що пи**ець як хочеться показати своє накачане тіло, свій відпочинок і що вам весело. Але там люди вмирають, якщо що…. І від публічних людей таке бачити дивно. Можна в день страшних трагедій для сотень людей хоча б не викладати такі відео?"

"Все-таки я вам трохи дивуюся… Така трагедія в Україні, Львів, а ви скачете, танцюєте".

"Думала, що ви розумніші".

"Думала, що у вас достатньо мізків, щоб не робити напоказ ваше суперське життя в момент, коли Україну накривають".

"Недоречний відеоролик. Ксенія, у Львові люди загинули, взагалі вони гинуть щодня і скрізь по Україні від російських ракет, а ви танцюєте".

"Жесть!! Це контент на який ми заслужили в день трауру…"

"Це ви святкуєте смерті у Львові чи це просто вам по**й?"

"Для чого викладати таке, ми що повинні радіти за вас, коли в Україні теракти кожного дня? Одразу видно, їй пофіг".

"У нас сьогодні у Львові загинули люди. Весело вам? Ну що ж танцюй, Мішина".

"Вам роблять зауваження навіть люди інших націй… Війна закінчилась?"

"Додамо, що після шквалу критики Ксенія Мішина закрила коментарі. Тепер їй неможливо написати чи почитати попередні коментарі до посту".

Нагадаємо, що в травні Ксенію Мішину розкритикували за те, що вона показала роботу ППО в мережі. Зірка спочатку різко відповіла хейтерам, а потім спробувала вибачитися за свій вчинок. Проте її виправдання не вразили підписників.

А до того Ксенію Мішину критикували за гламурну фотосесію у Франції. Тоді акторці нагадували, що не варто хизуватися красивим життям під час війни й навіть відправляли на море в деокупований Херсон.