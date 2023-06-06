Запобіжний захід для Остапа Ступки закінчився: що чекає на актора після "п'яної" ДТП
6 червня 2023, 19:15Читать новость на русском
Джерело:OBOZREVATEL
Остап Ступка два місяці тому скоїв "п'яне" ДТП у Києві. Термін його запобіжного заходу завершився, тому у суді вирішили подальшу долю Ступки.
Актор Остап Ступка два місяці тому отримав запобіжний захід щодо скоєної аварії. Тоді йому оголосили домашній арешт до 5 червня. Днями цей термін вийшов.
До теми Облив мерію жовто-синьою фарбою і "сів" на 15 років: у Криму засудили художника Богдана Зізу
Остапу Ступці продовжили запобіжний захід
На судовому засіданні вирішили продовжити запобіжний захід – він триватиме до 5 липня. Це означає, що Остап Ступка ще місяць повинен залишатися вдома з 22:00 до 06:00.
У нього також залишилися обов'язки: актор повинен прибувати за першим викликом слідчого, не відлучатися без дозволу та в разі зміни місця проживання повідомити про це суду.
Що відомо про це ДТП
- Ввечері 4 квітня у Києві сталась аварія: водій позашляховика наїхав на припарковане авто. Усередині легковика був чоловік – його госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.
- Водія позашляховика затримали та виявили рівень алкоголю у крові. Згодом повідомили про підозру у скоєнні злочину – порушенні правил дорожнього руху та керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. За це йому може загрожувати три роки за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Поліція приховувала ім'я винуватця ДТП, але в пресі визначили, що це – Остап Ступка.
- Сам Остап Ступка прокоментував аварію вже на судовому засідлані. Він визнав свою провину й назвав аварію "фатумом". Окрім того, пообіцяв допомагати потерпілому