Російський військовий суд Ростова-на-Дону засудив художника Богдана Зізу до 15 років ув'язнення в колонії загального режиму. Згідно з вироком, перші чотири роки художник повинен провести у в'язниці. Йому закидають скоєння теракту, загрозу скоєння теракту та заклики до тероризму.
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Кримського художника Богдана Зізу засудили до 15 років за синьо-жовту фарбу
У військовому суді Ростова-на-Дону Зіза наголосив, що не можна мовчати, потрібно виступати проти війни. У своєму останньому слові він також заявив, що з 10 липня відмовляється від їжі й вимагає позбавити його російського громадянства, яке отримав після анексії Криму. Художник також просить звільнити з російських в'язниць усіх українських політв'язнів.
Що відомо про протест Богдана Зізи
- 16 травня 2022 року Богдан Зіза облив так звану "міську адміністрацію" Євпаторії жовтою і блакитною фарбами та кинув у будівлю коктейль Молотова. Наступного дня його затримали, а в мережу "залили" відео, де він у розірваній футболці тремтячим голосом "вибачається за свій вчинок".
- Пізніше вуличний художник розповів, що представники ФСБ змушували його просити вибачення за акцію проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а перед записом відео били. Їх було мінімум п'ять, оскільки Богдан "не дуже щиро каявся".
- Активісту звинувачували у скоєнні теракту, погрозі вчинення теракту та закликах до тероризму за відеозвернення, яке записав одночасно з акцією. Він визнавав, що провів антивоєнну акцію, але наголошував, що вона нікому не нашкодила. Російська прокуратура вимагала для Богдана Зізи 18 років суворого режиму.