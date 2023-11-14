Через "п'яну" ДТП: прокуратура вимагає 3 роки ув'язнення для Остапа Ступки

Відбулися судові дебати у справі про ДТП, яке скоїв Остап Ступка за кермом Range Rover. Прокуратура просить 3 роки позбавлення волі для актора.

Київська міська прокуратура повідомила про судові дебати у фейсбуці, не називаючи імені обвинуваченого. Відомо, що Остап Ступка перебував у стані алкогольного сп'яніння під час аварії.

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У дебатах прокурор просив визнати обвинуваченого винним. Йому просять призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого. Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року,

– повідомила прокуратура.



Наслідки аварії / Фото з фейсбуку Київської міської прокуратури

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