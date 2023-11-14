Киевская городская прокуратура сообщила о судебных прениях в фейсбуке, не называя имени обвиняемого. Известно, что Остап Ступка находился в состоянии алкогольного опьянения в результате аварии.

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В прениях прокурор просил признать обвиняемого виновным. Ему просят назначить наказание в виде 3-х лет лишения свободы, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года,

– сообщила прокуратура.



Последствия аварии / Фото из фейсбука Киевской городской прокуратуры

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