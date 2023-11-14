Київська міська прокуратура повідомила про судові дебати у фейсбуці, не називаючи імені обвинуваченого. Відомо, що Остап Ступка перебував у стані алкогольного сп'яніння під час аварії.
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Який термін для Ступки просить прокуратура
У дебатах прокурор просив визнати обвинуваченого винним. Йому просять призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а також позбавлення права керування транспортними засобами на 5 років.
Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого. Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року,
– повідомила прокуратура.
Наслідки аварії / Фото з фейсбуку Київської міської прокуратури
Що відомо про ДТП
- Аварія відбулася 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Остап Ступка пересувався вулицею у Range Rover, виїхав на зустрічну смугу та наїхав на припаркований Mitsubishi. Чоловік, який перебував в авто, отримав травми, його госпіталізували. Актор повинен був виплатити йому 50 тисяч гривень, а також невизначену суму за пошкодження авто та моральні збитки.
- Після аварії Остап Ступка мав можливість висловитися в інтерв'ю. Він назвав ДТП "жорстким знаком", "фатумом" і "злим роком", що начебто мало дати йому переосмислити цінності. Актор заявив, що не вважає себе злочинцем.
- Його заяви спричинили обурення в мережі, на що Ступка відповів: "Може, це спосіб самовираження? Але ж є інші способи самовираження, більш гуманістичні, ніж ненавидіти одне одного". На його думку, увесь хейт тільки через те, що він публічна людина.