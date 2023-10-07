Днями Настя Каменських вперше прокоментувала цю ситуацію. Знаменитість зізналася, що була на 1000% щирою і пишається тим інтерв'ю.
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NK вперше прокоментувала хейт щодо інтерв'ю
Артистка вважає, що люди, які засумнівались у щирості її слів, не розбираються в людях. Настя поділилася, що пишається кожним словом, яке згадала у тій розмові з Машою Єфросиніною.
Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так — чесність ніколи не нагороджувалася. Ніколи. Це я помітила за 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000% була щирою. Пишаюся цим інтерв'ю. Кожним словом,
– наголосила співачка.
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Інтерв'ю Насті Каменських для Маші Єфросиніної: головне
- Відео Насті з Машою вийшло в червні. Тоді співачка вперше зізналася, що після 24 лютого 2022 року пила багато алкоголю, щоб забутися. Водночас тепер вона вживає спиртне дуже рідко. Їй "хочеться тверезості", щоб насолоджуватися.
- Співачка розповідала, що влітку 2022 року почувалася дуже розбитою, тому звернулася до спеціалістів, які призначили їй антидепресанти.
- Також тоді співачка вперше прокоментувала пісню Потапа "Волонтер", через яку артиста засудили в мережі. Настя заступилася за чоловіка, бо кожна людина може помилятися. Потап нібито не хотів образити ані волонтерів, ані українське суспільство.
- У коментарях під відео фани підтримували NK. Водночас було чимало хейту. Деякі коментатори вважали інтерв'ю награним та важким для сприйняття.