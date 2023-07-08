Остап Ступка розплакався, коли розповідав про реакцію дружини на ДТП за його участю
Джерело:"Говорить Суханов"
Актор Остап Ступка 3 місяці тому в стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Сам артист не вважає себе злочинцем. Проте він не зміг стримати сліз, розповідаючи про реакцію дружини Дар'ї на аварію.
Днями Ступка дав перше інтерв’ю після ДТП, яке він вчинив 5 квітня. В мережі також з'явилося перше фото артиста.
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Ступка розплакався через реакцію дружини
Актор не зміг стримати сліз, коли в нього запитали про реакцію дружини Дар'ї на ДТП.
Вона сильно переживала. Вона сказала: "Що ти наробив". Умов не ставила. Знає, що такого більше не буде. Вона – мій найкращий друг,
– сказав Ступка.
Ступка розплакався, коли згадав реакцію дружини / Скриншот з відео
За словами Ступки, його мама Лариса Семенівна дізналася про ДТП зі ЗМІ. "Вона не порушувала цю тему. Ми дуже близькі, і нам не потрібно пояснювати. Вона намагається це все загасити", — сказав актор.
Як відреагували колеги актора в театрі
Уже 7 квітня, через чотири дні після ДТП, Ступка вийшов на сцену театру імені Івана Франка в Києві. Він наголосив, що було соромно страшно, думки "з'їдали" його.
Я просто очі не міг підвести. Я попросив вибачення у тих, до кого зміг підійти. Вони абсолютно адекватно підтримали. Була думка вийти на сцену перед початком і перепросити. Але порадився з режисером, і він сказав не вплутувати глядачів,
– відповів Остап.
Нагадаємо, що сам актор не вважає себе злочинцем. На його думку, це нещасний випадок, який йому припіднесла доля або "батько з небес".
Крім того, Ступка зізнався, що кожного дня думає, як залагодити неприємну ситуацію "у своїй душі та душі потерпілого". Він намагається відволікатися в роботі, книгах, фільмах та музиці, але все одно "думки гризуть" його.
"Я подумав, за що це мені таке? Чому?", – сказав Остап Ступка. Він додав: "Можливо, до мене в 55 років прийшов це знак жорстокий, щоб я зупинився і щось подумав, щось переосмислив і переоцінив".
Дивіться повне інтерв’ю з Остапом Ступкою: відео
Що відомо про ДТП за участю Остапа Ступки: коротко
- Вночі 4 квітня український актор в'їхав своєю автівкою Range Rover у припарковане авто Mitsubishi. Усередині автомобіля на той момент перебував 38-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.
- Відомо, що Остап Ступка керував авто у стані алкогольного сп'яніння. Прилад "Драгер" показав 1,62 проміле.
- 6 квітня відбулося судове засідання, Остапу Ступці обрали запобіжний захід – домашній нічний арешт до 5 червня. Пізніше його продовжили до 5 липня.
- Ярослав, авто якого протаранив Остап Ступка, зізнався, що народний артист навідав його лише на шостий – сьомий день після аварії. Він відшкодував лише 20 тисяч гривень.
- Щодо відшкодування авто, на яке наїхав автор, то потерпілий висловився так: "Він мені їх (гроші) "повертав" двічі, але так і не повернув".