Сьогодні, 6 лютого, Єлизавета II святкуватиме платиновий ювілей з дня правління. Ймовірно, цю дату вона відзначить наодинці. Чому королева проводить такий визначний для неї день сама – читайте далі.

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Чому Єлизавета II проводить 6 лютого на самоті

Передісторія

6 лютого 1952 року у Сандрингемському палаці помер король Георг VI – батько Єлизавети II. Його згадують як скромного та сором'язливого чоловіка. Можливо, це пов'язано з тим, що він страждав від заїкуватості. Втім, король працював над своїми недоліками з логопедом і до кінця життя майже повністю позбувся хвороби.

Єлизавета II була у дуже тісних стосунках з батьком. Ще за 10 років до сходження на престол вона почала переймати від нього королівські обов'язки, бо монарх починав сильно хворіти. У той час принцесу підтримував герцог Единбурзький.



Єлизавета II з батьком / Фото Getty Images

Смерть короля Георга VI

31 січня 1952 року монарх приїхав до Лондонського аеропорту, щоб провести доньку Єлизавету та її чоловіка перед їхньою поїздкою до Австралії. Це була його остання поява на публіці. Тоді король сказав колишній няні Єлизавети: "Заради мене, придивіться за Лілібет!".

Вже через 6 днів Георг VI помер у Сандрингемі, куди щорічно прибуває Єлизавета II після втрати батька. Королю було 56 років, він пішов з життя через коронарний тромбоз.

Тоді Єлизавета приїхала з Кенії британською королевою.



Коронація Єлизавети II / Фото Getty Images

Для нинішньої королеви Єлизавети II 6 лютого – не лише визначна дата початку її правління монархією, але й день скорботи за Георгом VI. Саме тому зазвичай Її Величність залишається у Сандрингемі на самоті та не виходить у світ. У цю дату вона згадує про покійного батька.

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