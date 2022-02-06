Сегодня, 6 февраля, Елизавета II будет праздновать платиновый юбилей со дня правления. Вероятно, эту дату она отметит наедине. Почему королева проводит такой выдающийся для нее день сама – читайте далее.

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Почему Елизавета II проводит 6 февраля в одиночестве

Предыстория

6 февраля 1952 года в Сандрингемском дворце умер король Георг VI – отец Елизаветы II. Его вспоминают как скромного и застенчивого мужчину. Возможно, это связано с тем, что он страдал от заикания. Впрочем, король работал над своими недостатками с логопедом и к концу жизни почти полностью избавился от болезни.

Елизавета II была в очень тесных отношениях с отцом. Еще за 10 лет до восшествия на престол она начала перенимать от него королевские обязанности, ибо монарх начинал сильно болеть. В то время принцессу поддерживал герцог Эдинбургский.

Елизавета II с отцом / Фото Getty Images

Смерть короля Георга VI

31 января 1952 года монарх приехал в Лондонский аэропорт, чтобы проводить дочь Елизавету и ее мужа перед их поездкой в Австралию. Это было его последнее появление на публике. Тогда король сказал бывшей няне Елизаветы: "Ради меня, присмотрите за Лилибет!".

Уже через 6 дней Георг VI умер в Сандрингеме, куда ежегодно прибывает Елизавета II после потери отца. Королю было 56 лет, он ушел из жизни из-за коронарного тромбоза.

Тогда Елизавета приехала из Кении британской королевой.

Коронация Елизаветы II / Фото Getty Images

Для нынешней королевы Елизаветы II 6 февраля – не только знаменательная дата начала ее правления монархией, но и день скорби по Георгу VI. Именно поэтому обычно Ее Величество остается в Сандрингеми в одиночестве и не выходит в свет. В эту дату она вспоминает о покойном отце.

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