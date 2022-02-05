6 лютого 2022 року королева Єлизавета II буде відзначати 70 років з моменту початку її правління монархією. День перед цим, 5 лютого, вона зазвичай проводить сама, згадуючи свого покійного батька. Тоді як 4 лютого Її Величність переглядала пам'ятні речі.

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Новий образ Єлизавети II

Королеву сфотографували у Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Там вона розглядала листівки та картини від шанувальників та інші речі, які Єлизавета II зберігає досі.

Перед камерою Її Величність позувала в елегантному образі. Вона одягнула сукню довжини міді кольору морської хвилі, яку доповнила коштовними брошками з аквамаринами та діамантами від Boucheron.

Також look королеви доповнювала заручальна каблучка від принца Філіпа, перлинне намисто, годинник та сережки. Єлизавета II вклала волосся традиційно в кучері та нафарбувала губи помадою.

Єлизавета II розглядає пам'ятні речі перед ювілеєм правління / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, востаннє королева Єлизавета II з'являлась перед публікою на записі різдвяного привітання. Вже від грудня 2021 року Її Величність не виходить у світ та не влаштовує аудієнції. Ймовірно, це пов'язано зі спалахом коронавірусу та його нового штаму Омікрон.