6 лютого британська королева Єлизавета II увійде в історію як монархиня, що править 70 років. Хоч зазвичай 5 лютого вона проводить наодинці, цього року вона влаштувала прийом.

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Образ Єлизавети II

Її Величність зустрілась з членами благодійних організацій, Жіночого інституту та просто мешканцями Сандрінгема. Вона влаштувала чаювання, розрізавши особливий торт з логотипом Platinum Jubilee.

Для прийому у Сандрінгем-гаузі Єлизавета II одягнула блакитну сукню з блискучою квітковою аплікацією на поясі. Вона поєднала сукню з чорними черевичками, перлинним намистом та сережками.

Королева вклала волосся в кучері та зробила макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета II / Фото Getty Images

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Нагадаємо, 4 лютого Єлизавета II ще перебувала у Віндзорському замку. Там вона переглядала пам'ятні речі, що стосуються її правління. Королева позувала у сукні кольору морської хвилі.