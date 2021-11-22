У місто закоханих пара відправилась без дітей, проте з друзями. У своїх інстаграм-сторіз вони "документують" все, куди ходять: показали, як плавали у гондолі за 80 євро по Венеції, як смакують "найсмачнішу піцу в світі", пасту і брускети, та просто насолоджуються часом, проведеним разом.

Дивіться також Періс Гілтон з коханим відпочиває на Бора-Бора: фото з медового місяця

Загалом, вони "находили" 20 кілометрів по місту.

Тимур та Інна Мірошниченки у Венеції / Фото з інстаграм-сторіз пари

Закохані також встигли взяти участь в імпровізованій фотосесії від українців, які на момент перебування Тимура та Інни теж були у Венеції.

Перед Венецією Тимур та Інна також побували у Неаполі.

Зазначимо, що українське подружжя живе у шлюбі понад 3 роки. За цей час в них народились двоє дітей: донька Мія та син Марк.