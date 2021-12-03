Організатори "голодної туси" вперше за тиждень відреагували на скандал з Заліском

Львівська агенція з організації свят MOPIS порушила мовчання і прокоментувала захід, який відбувся у День пам'яті жертв Голодомору 27 листопада. Саме тоді свій 29-й день народження святкував блогер Олександр Заліско. Представниця агенції наголосила, що Будинок вчених знав про формат заходу.

Власниця агенії MOPIS Аліса звернулась до користувачів мережі з вибаченнями та у зв'язку з нещодавньою трагедією – смертю директора Будинку вчених Романа Славітича. За її словами, вона з командою просить вибачення і дуже шкодує, що саме так все склалось. Вони зробили з цього висновки.

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Аліса заявила, що її та колег ніхто не попереджав про те, що в цей день заборонено проводити розважальні і святкові заходи, також не було застережень і коментарів від представників Будинку вчених чи інших причетних до святкування осіб. Щодо кількості гостей, то організаторка наголосила, що їх було 45, і про них знали представники Будинку вчених, де проводився захід, адже попередньо про це з ними спілкувались.



Олександр Заліско у Будинку вчених на дні народженні / Фото з інстаграму блогера

"При підготуванні заходу Будинок вчених попросив рівно ту інформацію, яку просить кожного разу при підготовці будь-якого заходу: інформацію щодо кількості гостей, часу святкування, часу монтажу, того, як буде використовуватись приміщення. Тому звинувачувати адміністрацію Будинку вчених абсолютно недоречно і не можна. Вони виконали свою роботу і вони здали своє приміщення в оренду точно так само, як це роблять кожного разу", – сказала представниця MOPIS.

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Щодо формату святкування, то вони заперечують те, що це була БДСМ-вечірка.

Оскільки будинок вчених колись був казино, тематикою заходу був бродвей. Це був Show bar by Zalisko… Ми мусимо наголосити, що представники Будинку вчених знали про формат святкування, якою буде тематика та концепція заходу, оскільки представники були присутні на монтажі, вони бачили декорації і масштаб дійства, який буде відбуватися і були присутні під час самого заходу,

– заявила Аліса.

Проте вона та її колеги розуміють, що усе сказане не скасовує того, що святкування у пам'ятний день і справді було недоречним. "Нам щиро соромно, що ми образили почуття українців і ми просимо вибачення", – підсумувала організаторка.

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Позиція Будинку вчених

На початку скандалу з днем народження Заліска чимало журналістів та громадських активістів звернулись до Будинку вчених з проханням прокоментувати вечірку. Тоді заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш, який дозволив проведення вечірки, у коментарі ZAXID.NET розповів, що в івент-агенії його запевнили про святкування "звичайного дня народження". Казали, що будуть присутні близько 40 осіб – вакциновані або ж матимуть негативні ПЛР-тести, як це вимагають обмеження червоної зони.

Також Мастикаш визнав, що керівництво Будинку вчених не врахувало, що вечірка запланована на День пам'яті жертв Голодоморів. Договір підписували за місяць до свята.

Ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій. Але у таких випадках на нас ображаються, кажуть, що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді. Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так то все обкрутила, хитрощами обійшла. Як би я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це,

– казав покійний директор Будинку вчених Роман Славітич.