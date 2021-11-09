Оплатить похорон і поверне гроші за квитки: Тревіс Скотт вибачається за смертельний концерт

У п'ятницю, 5 листопада, на концерті Тревіса Скотта через тисняву загинули фани, а сотні людей отримали поранення. Репер намагається реабілітуватися після трагедії. Він обіцяє повернути гроші за квитки та оплатити похорон загиблих.

Бойфренд Кайлі Дженнер Тревіс Скотт готовий допомогти сім'ям загиблих на його фестивалі Astroworld Festival у Техасі. За інформацією інсайдерів, репер візьме на себе всі витрати, які стосуються похорону його 8 фанів. Він нібито хоче, щоб рідні гідно провели їх в останню путь.

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Ба більше, зі своєї кишені Тревіс Скотт віддасть гроші за квитки усім меломанам, а їх, до слова, було близько 50 тисяч. Схоже, зірка готовий на все, аби повернути своє чесне ім'я та "зам'яти" судові позови, які одне за одним подають відвідувачі фестивалю.

Джерела повідомляють, що репер планує співпрацювати з організацією BetterHelp. Так, усі учасники фестивалю Astroworld Festival зможуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Це будуть сеанси віртуальної терапії.

Смерть фанів на концерті Тревіса Скотта

У перший день на фестиваль Astroworld Festival прийшло 50 тисяч відвідувачів. Усі вони стали проштовхуватися до сцени, коли вийшов Тревіс Скотт.

Так утворилась страшенна тиснява, в якій люди непритомніли й падали на землю. У ній загинуло щонайменше вісім людей, віком від 16 до 27 років. Сотні інших фанів отримали поранення.

Судячи з моторошних відео, опублікованих у мережі, репер кілька разів зупиняв шоу, а "швидкі" пробирались крізь натовп, рятуючи постраждалих.

Чимало учасників Astroworld Festival засуджують Тревіса Скотта, який нібито провокував натовп і продовжував виступати, коли він вийшов з-під контролю.