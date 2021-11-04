"Операція Лондонський міст": як у Великій Британії готуються до смерті королеви Єлизавети

Королеві Великої Британії Єлизаветі II, якій вже 95 років, все складніше виконувати свої обов'язки. Лікарі порадили їй відпочити і не брати активну участь в офіційних заходах. Тим часом план дій у випадку її смерті готують вже понад 50 років.

Королева Єлизавета II вперше за останні 18 років з'явилася на публіці з тростинкою. Це сталося 12 жовтня під час відвідування нею церемонії відзначення 100-річчя Королівського британського легіону у Вестмінстерському абатстві. Перед цим вона скасувала візит до Північної Ірландії.

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Як почувається королева

Лікарі порадили Єлизаветі II не вживати французьке вино, яке вона пила під час вечері останні пів століття. Крім того, їй не рекомендують довгі прогулянки в парку разом із її собаками.



Єлизавета II з тростиною / Фото Getty Images

Поки у Букінгемському палаці не розповідають подробиць щодо стану здоров'я королеви. Втім, на Даунінг-стріт запевняють, що з монархинею все добре.

Я говорив з її величністю, і вона в гарній формі. Їй просто необхідно дотримуватися порад її лікарів і трохи відпочити,

– повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Таємний план на випадок смерті королеви

У Великій Британії ще з 1960-х років почали розробляти план на випадок смерті королеви. Його регулярно оновлювали та переписували з урахуванням нових обставин. План тримали в таємниці, але британським виданням вдалося отримати доступ до документа.



За його даними, у день, коли королева Єлизавета II помре, розпочнеться реалізація плану під назвою "Операція Лондонський міст", який триватиме 10 днів. Щойно стане відомо про смерть монархині її особистий секретар впродовж 10 хвилин має подзвонити прем'єр-міністру і сказати кодову фразу "Лондонський міст впав".

Це запустить цілу серію подій:

на Даунінг-стріт приспустять національні стяги;

BBC і Асоціація преси Об'єднаного Королівства випустять повідомлення про смерть Єлизавети;

Центр глобального реагування Міністерство закордонних справ Великої Британії сповістить уряди півсотні країн, які входять до Співдружності націй.

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За планом, прем'єр-міністр Великої Британії буде першим представником уряду, хто виступить з промовою. Тоді він зустрінеться з новим королем о 18:00А. Після цього король Чарльз виступить з промовою перед народом.

План похорону

Пізніше королівська сім'я оголосить план похорону. На 5 день після смерті в Лондоні проведуть траурну ходу з труною королеви. Після того її відвезуть до Вестмінстерського абатства, де впродовж 3 днів можна буде попрощатися з Єлизаветою II. Поховають королеву на 10 день після смерті в каплиці у Віндзорському палаці, де покоїться її чоловік Філіп.

Принц Чарльз – наступний монарх

За правилами монаршої сім'ї Великої Британії, після Єлизавети II посяде престол її син – принц Чарльз. Відповідно до документа, наступного дня після смерті королеви Рада престолонаслідування, яка складається із високопоставлених державних діячів, збереться в Сент-Джеймському палаці, аби проголосити короля Чарльза новим сувереном.

Найдовше при владі

Принцу Чарльзу не варто очікувати зміни статусу найближчим часом. В оточенні королеви кажуть, що Єлизавета II ще сповнена енергії та бажанням служити британцям.



Єлизавета II найдовше посідає престол Великої Британії / Фото Getty Images

У 2022 році вона святкуватиме 70-річний ювілей перебування на британському престолі. Це найбільший термін перебування британського монарха при владі.

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