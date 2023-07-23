Репутацію обнулити не можна, – ONUKA висловилась про Лободу та інших артистів, які "перевзулися"

Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко висловилась про артистів, які перейшли на українську, почали підтримувати країну та співати патріотичні пісні після 24 лютого. Зокрема, вона пояснила, чи можна пробачити Світлані Лободі та іншим артистам, які "перевзулися".

Співачка переконана, що репутацію обнулити не можна. І будь-які вчинки, чи слова, також не можна стерти. Тож люди все одно пам'ятатимуть про ті, чи інші дії артистів.

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Ната Жижченко про артистів, які "перевзулися"

Співачка не вважає себе суддею, тож не може точно сказати, чи можна пробачати артистам, які спершу підтримували Росію, а згодом змінили свою позицію. Втім, за словами виконавиці, час завжди розставляє все по своїх місцях.

Я вірю в те, що репутацію обнулити не можна. І стерти не можна ані вчинки, ані слова. Вони вже закарбовані. Але є також і робота над помилками. Вона ж існує для чогось. Втім, я не суддя, щоб казати, чи можна пробачати, чи ні,

— зазначила артистка.

Ната додала, що, на її думку, найгірше – це мовчати. Тож таке точно не можна пробачати.

Що українські співаки думають про артистів, які "перевзулися"