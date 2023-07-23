Певица уверена, что репутацию обнулить нельзя. И любые поступки или слова тоже нельзя стереть. Поэтому люди все равно будут помнить о тех или иных действиях артистов.

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Ната Жижченко об "переобувшихся артистах"

Певица не считает себя судьей, поэтому не может. Но, по словам исполнительницы, время всегда расставляет все по своим местам.

Я верю в то, что репутацию обнулить нельзя. И стереть нельзя ни поступки, ни слова. Они уже запечатлены. Но есть и работа над ошибками. Она же существует для чего-нибудь. Но я не судья, чтобы говорить, можно ли прощать или нет,

– отметила артистка.

Ната добавила, что, по ее мнению, хуже всего это молчать. Такое точно нельзя прощать.

Что украинские певцы думают об "переобувшихся артистах"