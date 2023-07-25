Війна показала, яка ти людина, – ONUKA висловилась про Винника та зірок, які покинули Україну

Співачка ONUKA (Ната Жижченко) відповіла на запитання щодо Олега Винника та інших зірок, які вирішили виїхати з України. Вона вважає, що війна після 24 лютого стала маркером для усіх.

Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко відповіла на запитання, чим могли керуватися зірки, які виїхали з України. Серед найпопулярніших в Україні – це Олег Винник й Влад Яма.

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ONUKA про зірок, які виїхали

Виконавиця не стала їх засуджувати чи робити припущення, керуються вони страхом чи грішми. Але зауважила, що повномасштабна війна розставила всі крапки над "і".

Я не знаю, що для себе вирішують інші люди. І не можу за них відповідати. Але можу точно сказати, що війна стала маркером. Вона показала, яка ти людина,

– вважає Ната Жижченко.

"І якщо з 2014 року було якесь місце для полеміки, то після 24 лютого все змінилось. Тому що стало тільки так або ні. Вже все однозначно. Абсолютно. Навіть для тих, хто не міг зрозуміти цього у 2014 році".