Лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко розповіла про свого сина Олександра, якому нещодавно виповнилося 3 роки. Вона поділилась, чи розказує хлопчику про війну.

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ONUKA про перше речення сина

Виконавиця пригадала, що коли розпочалась повномасштабна війна, Сашку ще не виповнилося двох років, на той час він не розмовляв. Тому зірковим батькам "пощастило", що не довелося пояснювати сину всі події.

"Він уже почав зростати й дорослішати в рамках нашого життя з тривогами й укриттями. І звісно він уже розуміє, що таке війна, укриття, повітряна тривога". ONUKA зізналась, що перше свідоме речення сина стосувалося війни.

І першим його свідомим реченням були слова: "Світло пропало". Коли восени почали вимикати світло. Оце такий маркер нашої історії. Це дійсно жахливо, але з іншого боку для мене це прекрасно. Бо він сказав це українською,

– додала співачка.

Ната Жижченко поділилась, що це дуже книжний або кінематографічний момент. Він означає, що українців намагаються викорінити, але українське слово однаково проростає у дитині. "Цей символізм я запам’ятаю однозначно на все життя", – зауважила ONUKA.



Син Нати Жижченко та Євгена Філатова / Фото з інстаграму ONUKA

ONUKA – мати вдруге

Співачка ONUKA 1 липня розсекретила, що стала мамою вдруге. У неї та продюсера Євгена Філатова народилась донька. Її назвали Ліною – на честь поетеси та письменниці Ліни Костенко. Про поповнення у зірковій сім'ї ніхто раніше не знав, навіть колеги.

Згодом Ната Жижченко показала кадри зворушливого знайомства старшого сина зі своєю сестричкою. Він обережно торкався щічки новонародженої Ліни.