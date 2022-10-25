В преддверии полномасштабной войны Ната Жижченко реконструировала деревянный дом, которому более ста лет. Так что за Чернигов ей болело больше, чем за Киев, где в то время была вся семья. Именно поэтому, когда ВСУ вытеснили российских оккупантов, ONUKA переехала в родной город с семьей.

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Почему ONUKA переехала в Чернигов

Своей миссией в ближайшие годы звезда выбрала помочь Чернигову возродиться. Так что перевезла семью из Киева в семейный дом.

Мы полностью переехали со всеми вещами, даже имею все для малыша. Мы просто имеем жилье здесь, и мне кажется, что здесь у меня сейчас больше дел, съемок, чем в Киеве. Жизнь рисует такую картину, что будет именно здесь моя жизнь в ближайшее время,

– удивила Ната Жижченко.

Ната Жижченко с сыном в доме в Чернигове / Фото из инстаграма певицы

Она призналась, что из-за обстрелов россиян ее дом немного пострадал – во дворе была куча осколков, ударной волной выбило одно из окон, порубило ставни. Однако на соседних улицах здания разрушены вдребезги, поэтому певица считает, что ее дом уберег то ли Бог, то ли "бабушка с дедушкой из загробного мира".

Если бы этот дом был разрушен, то часть меня точно умерла бы,

– честно заявила ONUKA.

Более того, она была готова либо "поднимать из пепла" дом дедушки, либо сжечь его, если в него придет "русский мир".

"Я в душе заблокировала мысли об этом доме, мысленно попрощалась. У меня было два варианта – если реально придет русня, захватит, и здесь будет кто-то жить, или здесь будет Россия, я приду и сожгу этот дом. Второй вариант был ждать, что Бог смилуется, и каким-то образом это здание выстоит", – вспомнила Ната Жижченко.

ONUKA с мужем у дома дедушки в Чернигове / Фото из инстаграма певицы