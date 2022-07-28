Відома українська співачка Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA, поділилась новим дописом на особистій сторінці. Вона повідомила, що переїхала до Чернігова, дому свого дідуся.

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ONUKA в Чернігові

Виконавиця опублікувала серію теплих сімейних фото з дідусевого будинку. Останній рік Ната Жижченко з чоловіком присвятила час на його реконструкцію. Близько 2 тижні тому зірка повернулась до України.

Жити. Всупереч. Сьогодні. Можуть забрати життя, та не мрію,

– поділилась співачка.

ONUKA показала кадри з буденного життя – сонного сина, фото, де вона з чоловіком грає на фортепіано, кадри малюка з сопілкою. Всі ці атмосферні світлини зроблені з акцентом і на дерев'яний дім зі своїм стилем та затишком.

ONUKA з сім'єю / Фото з інстаграму ONUKA

У коментарях артистку засипають компліментами та діляться враженнями від неймовірного будинку зірки:

"Краса";

"Слава нашим воїнам і усім службам, що стримали наступ і вберегли Чернігів";

"Любимо вас";

"Як я люблю, ці характерні для Чернігова будинки! Краса";

"Ви чудові! І чудовий рідний Чернігів";

"Як гарно";

"Найщиріші вітання з переїздом! Наше рідне нескорене місто! Легендарне Че".

Що ONUKA розповідала про дім у Чернігові