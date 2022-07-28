Відома українська співачка Ната Жижченко, лідерка гурту ONUKA, поділилась новим дописом на особистій сторінці. Вона повідомила, що переїхала до Чернігова, дому свого дідуся.
Дивіться також "Ми молода кров з тисячолітньою історією": які зірки вітають з Днем Української Державності
ONUKA в Чернігові
Виконавиця опублікувала серію теплих сімейних фото з дідусевого будинку. Останній рік Ната Жижченко з чоловіком присвятила час на його реконструкцію. Близько 2 тижні тому зірка повернулась до України.
Жити. Всупереч. Сьогодні. Можуть забрати життя, та не мрію,
– поділилась співачка.
ONUKA показала кадри з буденного життя – сонного сина, фото, де вона з чоловіком грає на фортепіано, кадри малюка з сопілкою. Всі ці атмосферні світлини зроблені з акцентом і на дерев'яний дім зі своїм стилем та затишком.
ONUKA з сім'єю / Фото з інстаграму ONUKA
У коментарях артистку засипають компліментами та діляться враженнями від неймовірного будинку зірки:
- "Краса";
- "Слава нашим воїнам і усім службам, що стримали наступ і вберегли Чернігів";
- "Любимо вас";
- "Як я люблю, ці характерні для Чернігова будинки! Краса";
- "Ви чудові! І чудовий рідний Чернігів";
- "Як гарно";
- "Найщиріші вітання з переїздом! Наше рідне нескорене місто! Легендарне Че".
Що ONUKA розповідала про дім у Чернігові
- Ната Жижченко з чоловіком Євгеном не тільки реставрували маєток, але й планували відкрити музей дідуся з майстернею. Дім вистояв Першу та Другу світову війну – так само він пережив і численні обстріли Чернігова.
- "Наш будинок багато чого бачив, багато чого натерпівся. І, я думаю, що не просто так стільки десятиліть ми наповнювали його мистецтвом, любов'ю до свого краю, звуками музичних інструментів, думаю, це просто так не проходить. І якщо навіть його знищать, я буду підіймати його з попелу.
- ONUKA зізнавалась, що відчуває Чернігів своїм рідним домом. Кілька місяців тому вона обіцяла переїхати туди, якщо дім вціліє – так вона і зробила.