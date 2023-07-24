Лидер группы ONUKA Ната Жижченко рассказала о своем сыне Александре, которому недавно исполнилось 3 года. Она поделилась, рассказывает ли мальчику о войне.

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ONUKA о первом предложении сына

Исполнительница вспомнила, что когда началась полномасштабная война, Сашке еще не исполнилось двух лет, в то время он не разговаривал. Поэтому звездным родителям повезло, что не пришлось объяснять сыну все события.

"Он уже начал расти и взрослеть в рамках нашей жизни с тревогами и укрытиями. И, конечно, он уже понимает, что такое война, укрытие, воздушная тревога". ONUKA призналась, что первое сознательное предложение сына касалось войны.

И первым его сознательным предложением были слова: "Світло пропало". Когда осенью начали выключать свет. Вот такой маркер нашей истории. Это действительно ужасно, но с другой стороны, для меня это прекрасно. Потому что он сказал это на украинском,

– добавила певица.

Ната Жижченко поделилась, что это очень книжный или кинематографический момент. Он означает, что украинцев пытаются искоренить, но украинское слово все равно прорастает в ребенке. "Этот символизм я запомню однозначно на всю жизнь", – отметила ONUKA.



Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова / Фото из инстаграма ONUKA

ONUKA – иметь второй раз

Певица ONUKA 1 июля рассекретила, что стала мамой второй раз. У нее и продюсера Евгения Филатова родилась дочь. Ее назвали Линой – в честь поэтессы и писательницы Лины Костенко. О пополнении в звездной семье никто раньше не знал даже коллеги.

Впоследствии Ната Жижченко показала кадры трогательного. знакомства старшего сына со своей сестренкой. Он осторожно касался щечки новорожденной Лины.