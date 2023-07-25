Співачка, яка на початку липня стала мамою вдруге, також пояснила, чому вагітність "йшла у фоні". До того ж вона розповіла про першу ніч своєї доньки Ліни, яку довелося провести в укритті.

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ONUKA про вагітність в час великої війни

Жижченко пояснила, що вагітність "йшла у фоні", бо були важливіші справи. Зокрема, робота над альбомом й волонтерська діяльність, які займали багато часу й сил.

Триматися допомагало навіть розуміння, що нас намагаються стерти й знівечити, а ми все одно продовжуємо жити та давати життя — це як своєрідна подія всупереч,

– розповіла співачка.

"Ліна в першу ж свою ніч побувала в укритті. Я думаю, що це не забути. Це не стерти. І таким є життя нині. Ми до цього призвичаюємося. Ми з цим вже живемо. І не можемо на це вплинути. Ми можемо просто змінити своє ставлення. Наші діти — дійсно діти війни. І вони сильні. Однозначно сильніші за нас", – додала ONUKA.