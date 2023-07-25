Певица, которая в начале июля стала мамой во второй раз, объяснила, почему беременность "шла в фоне". К тому же она рассказала о первой ночи своей дочери Лины, которую пришлось провести в укрытии.

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ONUKA о беременности во время великой войны

Жижченко объяснила, что беременность "шла в фоне", потому что были более важные дела. В частности, работа над альбомом и волонтерская деятельность, которые занимали много времени и сил.

Держаться помогало даже понимание, что нас пытаются стереть и изуродовать, а мы все равно продолжаем жить и давать жизнь – это как своеобразное событие вопреки,

– рассказала певица.

"Лина в первую свою ночь побывала в укрытии. Я думаю, что это не забыть. Это не стереть. И такова жизнь сейчас. Мы к этому привыкаем. Мы с этим уже живем. И не можем на это повлиять. Мы можем просто изменить свое отношение. Наши дети — действительно дети войны. И они сильные. Однозначно сильные", – добавила ONUKA.