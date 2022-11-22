Сукня Ralph Lauren і восьмиповерховий торт: розкішна весільна фотосесія онучки Байдена для Vogue
Джерело:Vogue
Розкішне весілля онучки Джо Байдена та юриста Пітера Ніла потрапило на обкладинку Vogue. У виданні показали неймовірну фотосесію, зроблену в урочистий день.
19 листопада Наомі Байден та Пітер Ніл зіграли урочисте весілля в Білому домі. Глянцевий журнал Vogue показав розкішну фотосесію церемонії одруження пари.
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Фотосесія з весілля Наомі Байден
Канадський фотограф Норман Жан Рой був фотографом весілля онучки президента Сполучених Штатів. На обкладинку глянцю потрапило фото Наомі з бабусею – Джилл Байден. Вони позували в обіймах у Білому домі.
Для Vogue Наомі Байден зізналась, що змалечку мріяла про гарну весільну сукню. У день свого заміжжя вона одягнула білосніжне вбрання від Ralph Lauren з мереживом у стилі Грейс Келлі.
"Як і у кожної маленької дівчинки, у мене в голові було бачення — мені дуже подобалося плаття Грейс Келлі", – прокоментувала Наомі.
На неймовірних кадрах молодята позують на балконі Білого дому, а також в одному з коридорів, де вони про щось перешіптувались. Також мережу захопили світлини Наомі та її мрійливий образ. У глянці показали й величезний восьмиповерховий лимонний весільний торт – щоб розрізати його, наречені підіймалися на драбинку.
Фотосесія весілля Наомі Байден / Фото Vogue
Що ще відомо про весілля онуки Байдена
- На церемонію до Білого дому було запрошено близько 250 гостей. Всі вони робили обов'язкові тести на коронавірус.
- Одруження Наомі й Пітера – вже 19 весілля, яке відбулося у Білому домі.
- Вже близько року пара живе разом з дідусем-президентом. Ця близькість їм не надокучає, а навпаки. Адже Джилл Байден допомагала онуці у багатьох деталях у підготовці весілля.
- Президентське подружжя зворушливо привітало молодят: "Ми бажаємо їм днів, повних сміху та любові, яка з кожним роком стає все глибшою".