19 ноября Наоми Байден и Питер Нил сыграли торжественную свадьбу в Белом доме. Глянцевый журнал Vogue показал роскошную фотосессию церемонии бракосочетания пары.
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Фотосессия по свадьбе Наоми Байден
Канадский фотограф Норман Жан Рой был фотографом свадьбы внучки президента Соединенных Штатов. На обложку глянца попало фото Наоми с бабушкой Джилл Байден. Они позировали в объятиях в Белом доме.
Для Vogue Наоми Байден призналась, что с детства мечтала о красивом свадебном платье. В день своего замужества она надела белый наряд от Ralph Lauren с кружевом в стиле Грейс Келли.
"Как и у каждой маленькой девочки, у меня в голове было видение – мне очень нравилось платье Грейс Келли", – прокомментировала Наоми.
На невероятных кадрах молодожены позируют на балконе Белого дома, а также в одном из коридоров, где они о чем-то перешептывались. Также сеть захватили фотографии Наоми и ее мечтательный образ. В глянце показали и огромный восьмиэтажный лимонный свадебный торт – чтобы разрезать его, невесты поднимались на лесенку.
Фотосессия свадьбы Наоми Байден / Фото Vogue
Что еще известно о свадьбе внука Байдена
- На церемонию в Белый дом были приглашены около 250 гостей. Все они делали обязательные тесты на коронавирус.
- Женитьба Наоми и Питера – уже 19 свадьбы, которая состоялась в Белом доме.
- Уже около года пара живет вместе с дедушкой-президентом. Эта близость им не надоедает, а наоборот. Ведь Джилл Байден помогала внучке во многих деталях в подготовке свадьбы.
- Президентские супруги трогательно поздравили молодоженов: "Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже".