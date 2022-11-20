28-річна Наомі Байден та 25-річний Пітер Ніл заручилися у вересні 2021 року, а 19 листопада, напередодні 80-річчя дідуся Джо Байдена, одружилися в Білому домі.
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Онука Джо Байдена зіграла весілля в Білому домі
На весілля запросили близького 250 гостей, у Білому домі їм всім зробили тести на коронавірус.
Весільну сукню Наомі та темно-синій костюм-трійку Пітера розробив американський модний дім Ralph Lauren. Онука Джо Байдена обрала закриту сукню відтінку слонової кістки з довгими рукавами у стилі акторки Грейс Келлі.
Онука Джо Байдена вийшла заміж у Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін
Онука Джо Байдена вийшла заміж у Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін
Зараз ми сповнені гордості бачити, як вона обрала Пітера своїм чоловіком, і ми маємо честь вітати його в нашій родині. Ми бажаємо їм днів, повних сміху та любові, яка з кожним роком стає все глибшою,
– відреагували Джо і Джилл Байдени.
Джо та Джилл Байдени на весіллі онуки в Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін
Джо та Джилл Байдени на весіллі онуки в Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін
Що відомо про чоловіка Наомі Байден
Наомі – старша з семи онуків Джо Байдена, донька адвоката Гантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буле. З Нілом вона познайомилася 2018 року завдяки спільному другу, і відтоді вони разом. Як інформує People, вони обоє юристи: він закінчив юридичний факультет Пенсільванського університету, а вона – юридичну школу Колумбії. Ніл також здобув ступінь бакалавра з політичних комунікацій в Університеті Джорджа Вашингтона.
Зять Джо Байдена довго займався політикою. Він стажувався під час президентської кампанії Гілларі Клінтон, а згодом став стажером у Білому домі в адміністрації Барака Обами. Зараз Ніл працює в юридичному центрі Джорджтаунського університету з питань національної безпеки, а Наомі – у юридичній фірмі Arnold & Porter у Вашингтоні.
Наомі Байден та Пітер Ніл після заручин / Фото з інстаграму юристки
З серпня минулого року Наомі та Ніл живуть на третьому поверсі Білого дому, поверхом вище від дідуся-президента Джо Байдена.
- До речі, минулого тижня, 12 листопада, заміж вийшла донька Дональда Трампа Тіффані. Вона одружилася з американським бізнесменом ліванського походження, а весілля зіграли в сімейному маєтку в Палм-Біч, Флорида.