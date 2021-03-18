Онук Григорія Чапкіса переніс складну операцію: як почувається хлопчик

Днями невістка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса повідомила, що її молодшому сину Максиму довелося зробити операцію в ротовій порожнині. 5-річний хлопчик переніс процедуру складно та оговтався лише через чотири години. Зараз йому значно краще.

У легендарного народного артиста України Григорія Чапкіса двоє дітей – донька Лілія, яка працює балетмейстеркою в Італії, та син Грег, який живе в США з дружиною і двома синами – 12-річним Ніколя та 5-річним Максимом. Обраниця Грега Чапкіса Амбер активно веде особистий блог в інстаграмі, тому поділилася, що молодшому нащадку довелося зробити операцію через крихкі зуби.

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Онук Григорія Чапкіса переніс складну операцію

Два дні тому Амбер Чапкіс опублікувала фото з лікарні міста Вакавіль, що в Каліфорнії, та повідомила, що Максима готують до стоматологічної операції. Вона наголосила, що сумлінно дбала про гігієну ротової порожнини сина, однак в нього м'які зуби, які ще більше страждають від солодкого.

"Максиму роблять операцію в ротовій порожнині. Коли він народився, я пообіцяла собі, що буду дуже обережна з доглядом за його зубами. Я все перепробувала відтоді, як у нього з'явилися зуби. У нього просто м'які зуби, і як я можу тримати його подалі від цукру або цукерок", – зізналась невістка Григорія Чапкіса.

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Раніше схожу операцію мав старший син подружжя Чапкісів Ніколя. Тоді все обійшлося добре: хлопчик самостійно вийшов з кабінету лікаря, сів у візок і хотів піти на риболовлю. Максим переніс хірургічне втручання значно складніше.

Максиму знадобилося близько 4 годин, щоб повністю прокинутися. Він був засмучений, злий і сказав мені, що я його покинула. Мені тоді справді було погано,

– розповіла дружина Грега Чапкіса.

Після того, як онук Григорія Чапкіса остаточно отямився, йому дали трохи цукру. Він став почуватися значно краще та навіть намагався самостійно встати з ліжка. Максим зізнався мамі, що хотів не срібні, а золоті зуби. Амбер натомість заявила, що син мужньо впорався зі всіма випробуваннями.

Варто додати, що в складний момент батько не був поряд з сім'єю, проте підтримав дружину та нащадка в мережі. Грег Чапкіс написав у коментарі, що також дуже нервує.

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Додамо, на початку березня син Григорія Чапкіса прилетів в Україну, аби навідати хворого батька. Він показав тата у двокімнатній квартирі на Нивках та дав зрозуміти, що 91-річний танцівник дотримується постільного режиму. За кілька днів вони вийшли на прогулянку біля будинку. З відео було видно, що хореограф ледь ходить і розмовляє.