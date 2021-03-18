На днях невестка известного украинского хореографа Григория Чапкиса сообщила, что ее младшему сыну Максиму пришлось сделать операцию в ротовой полости. 5-летний мальчик перенес процедуру сложно и пришел в себя только через 4 часа. Сейчас ему гораздо лучше.

У легендарного народного артиста Украины Григория Чапкиса двое детей – дочь Лилия, которая работает балетмейстеркою в Италии, и сын Грег, который живет в США с женой и двумя сыновьями – 12-летним Николя и 5-летним Максимом. Избранница Грега Чапкиса Амбер активно ведет личный блог в инстаграме, поэтому поделилась, что младшему сыну пришлось сделать операцию из-за хрупких зубов.

Читайте также Как выглядят внуки и невестка Григория Чапкиса: сын хореографа показал их фото

Внук Григория Чапкиса перенес сложную операцию

Два дня назад Амбер Чапкис опубликовала фото из больницы города Вакавиль, что в Калифорнии, и сообщила, что Максима готовят к стоматологической операции. Она подчеркнула, что добросовестно заботилась о гигиене ротовой полости сына, однако у него мягкие зубы, которые еще больше страдают от сладкого.

"Максиму делают операцию в ротовой полости. Когда он родился, я пообещала себе, что буду очень осторожна с уходом за его зубами. Я все перепробовала с тех пор, как у него появились зубы. У него просто мягкие зубы, и как я могу держать его подальше от сахара или конфет", – призналась невестка Григория Чапкиса.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Ранее похожая операция была и у старшего сына супругов Чапкис Николя. Тогда все обошлось хорошо: мальчик самостоятельно вышел из кабинета врача, сел в коляску и хотел пойти на рыбалку. Максим перенес хирургическое вмешательство значительно сложнее.

Максиму понадобилось около 4 часов, чтобы полностью проснуться. Он был расстроен, зол и сказал мне, что я его бросила. Мне тогда действительно было плохо,

– рассказала жена Грега Чапкиса.

После того, как внук Григория Чапкиса окончательно пришел в себя, ему дали немного сахара. Он почувствовал себя значительно лучше и даже пытался самостоятельно встать с кровати. Максим признался маме, что хотел не серебряные, а золотые зубы. Амбер взамен заявила, что сын мужественно справился со всеми испытаниями.

Стоит добавить, что в сложный момент отец не был рядом с семьей, однако поддержал жену и сына в сети. Грег Чапкис написал в комментарии, что также очень нервничает.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Добавим, в начале марта сын Григория Чапкиса прилетел в Украину, чтобы посетить больного отца. Он показал папу в двухкомнатной квартире на Нивках и дал понять, что 91-летний танцовщик придерживается постельного режима. Через несколько дней они вышли на прогулку возле дома. С видео было видно, что хореограф едва ходит и разговаривает.