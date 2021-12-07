Молодша донька Ольги Сумської – Анна Борисюк переживала непрості часи у школі. Вона зазнавала булінгу та цькувань від однолітків та навіть вчителів через те, що була донькою знаменитості.

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Як Сумська боролась з булінгом, якого зазнала донька

Акторка розповіла, що спершу не знала про те, як страждає її молодша дочка. Про все вона довідалась вже після того, як Анна випустилась з навчального закладу.

"Коли я про це дізналася вже після закінчення школи від Ані, була просто шокована, яким тортурам піддавали дитину через те, що це донька відомої людини. Аня мені нічого не говорила – я тільки могла здогадуватися, але настільки глибоко та принизливо все це відбувалося", – зізналася зірка.

Ольга Сумська поділилась, що коли дізналась про булінг, вирішила не вживати заходів. Такої самої думки був її чоловік, Віталій Борисюк.

А що ти зробиш? Куди ти будеш іти? Треба віддати належне чоловікові, він тоді мені мудро так порадив: "Олю, не втручайся". Це дійсно треба відпустити і йти своїм шляхом, не згадуючи, бо у мене ж усе це теж було, це жахливий булінг,

– розповіла акторка.



Ольга Сумська з донькою / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Знаменитість зізналась, що тепер шкодує, що не поговорила з вчителями та директором школи, де навчалась Анна. Сама дівчина не стала розказувати, що саме терпіла від школярів. Раніше Аня Борисюк розповідала, що її знищували "як фізично, так і словесно". Найбільше знущалися дівчата, які могли навіть смикати за волосся, а вчителі лиш підхоплювали "стьоб" над зірковою донькою.

Хто з зірок ставав жертвою булінгу