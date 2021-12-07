Младшая дочь Ольги Сумской – Анна Борисюк переживала непростые времена в школе. Она подвергалась буллингу и травле от сверстников и даже учителей из-за того, что была дочерью знаменитости.

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Как Сумская боролась с буллингом, которому подверглась дочь

Актриса рассказала, что сначала не знала о том, как страдает ее младшая дочь. Обо всем она узнала уже после того, как Анна выпустилась из учебного заведения.

"Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким пыткам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила – я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило", – призналась звезда.

Ольга Сумская поделилась, что когда узнала о буллинге, решила не принимать меры. Такого же мнения был ее муж, Виталий Борисюк.

А что ты сделаешь? Куда ты будешь идти? Надо отдать должное мужу, он тогда мне мудро так посоветовал: "Оля, не вмешивайся". Это действительно надо отпустить и идти по своему пути, не вспоминая, потому что у меня же все это тоже было, это ужасный буллинг,

– рассказала актриса.



Ольга Сумская с дочкой / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Знаменитость призналась, что теперь жалеет, что не поговорила с учителями и директором школы, где училась Анна. Сама девушка не стала рассказывать, что именно терпела от школьников. Ранее Аня Борисюк рассказывала, что ее уничтожали "как физически, так и словесно". Больше всего издевались девушки, которые могли даже дергать за волосы, а учителя лишь подхватывали "стеб" над звездной дочкой.

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