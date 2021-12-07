Младшая дочь Ольги Сумской – Анна Борисюк переживала непростые времена в школе. Она подвергалась буллингу и травле от сверстников и даже учителей из-за того, что была дочерью знаменитости.
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Как Сумская боролась с буллингом, которому подверглась дочь
Актриса рассказала, что сначала не знала о том, как страдает ее младшая дочь. Обо всем она узнала уже после того, как Анна выпустилась из учебного заведения.
"Когда я об этом узнала уже после окончания школы от Ани, была просто шокирована, каким пыткам подвергали ребенка из-за того, что это дочь известного человека. Аня мне ничего не говорила – я только могла догадываться, но настолько глубоко и унизительно все это происходило", – призналась звезда.
Ольга Сумская поделилась, что когда узнала о буллинге, решила не принимать меры. Такого же мнения был ее муж, Виталий Борисюк.
А что ты сделаешь? Куда ты будешь идти? Надо отдать должное мужу, он тогда мне мудро так посоветовал: "Оля, не вмешивайся". Это действительно надо отпустить и идти по своему пути, не вспоминая, потому что у меня же все это тоже было, это ужасный буллинг,
– рассказала актриса.
Ольга Сумская с дочкой / Фото из инстаграма Ольги Сумской
Знаменитость призналась, что теперь жалеет, что не поговорила с учителями и директором школы, где училась Анна. Сама девушка не стала рассказывать, что именно терпела от школьников. Ранее Аня Борисюк рассказывала, что ее уничтожали "как физически, так и словесно". Больше всего издевались девушки, которые могли даже дергать за волосы, а учителя лишь подхватывали "стеб" над звездной дочкой.
Кто из звезд становился жертвой буллинга
- Джамала испытывала буллинг в школе просто из-за того, что пела. Однажды девочке натерли лицо виноградом и избили.
- Рэпера Позитива (Алексея Завгороднего) называли девочкой. Все потому, что в школе у него был высокий тембр голоса.
- Певец MELOVIN подвергся издевательствам потому, что любил Верку Сердючку. Его ловили в коридорах, бросались рюкзаком, выбрасывали вещи в окно и унижали психологически.