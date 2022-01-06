6 січня синові української співачки Олі Цибульської виповнилося 7 років. Зірка привітала Нестора не тільки наживо, але й на сторінці в інстаграмі.

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Оля Цибульська привітала сина з 7-річчям

Виконавиця присвятила синові зворушливий допис, у якому розповіла про захоплення 7-річного Нестора.

Тонка душа і велике добре серце. Музичний експерт і винахідник. Безмежна любов і найбільше щастя. Серйозний бізнесмен, шеф-кухар, архітектор, сучасний артист і подорожувальник. Письменник і художник,

– написала Оля Цибульська.

"Ти можеш все, вмієш все, маєш все, аби море по коліна. Будь здоровий, не бійся помилятись, бери цей світ за чуб", – побажала зірка синові.

Також Оля Цибульська опублікувала серію потішних фото з сином, яких раніше не було в мережі.

Оля Цибульська з сином / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, минулого року Нестор пішов до школи у перший клас. Однак зірковий син часто пропускав заняття. Наприклад, у жовтні батьки взяли його з собою на поїздку до Нідерландів. Оля Цибульська розповідала, що писати Нестор ще навчиться, а подорожі завжди сприяють розвитку. До того ж хлопець часто повертався зі школи з вірусами.

Текст публікації Олі Цибульської

Вітай нас! Нестору 7.

Синочок, з Днем Народження. Наш талановитий котик і солодка булочка. Любитель плато елітних сирів і бургундських равликів. Тонка душа і велике добре серце. Музичний експерт і винахідник. Безмежна любов і найбільше щастя. Серйозний бізнесмен, шеф-кухар, архітектор, сучасний артист і подорожувальник. Письменник і художник. Ти можеш все, вмієш все, маєш все, аби море по коліна. Будь здоровий, не бійся помилятись, бери цей світ за чуб. Мама і тато.