Дружина Джейсона Стейтема та відома британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі вже відсвяткувала Новий рік та вирішила поділитися з прихильниками новими кадрами. Вперше за довгий час вона показала фото сина Джека.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі показала нові фото сина

Знаменитість опублікувала рідкісні кадри з сімейної прогулянки за містом, світлини з повсякденного життя, та поділилась фото сина у кабіні вертольота. Модель навіть показала обличчя первістка, але прикрила його очі емоджі у вигляді сонцезахисних окулярів.

От і дивлюся на тебе, 2022 рік! Бажаю всім щасливого Нового року!

– поділилась Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Син Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Зазначимо, зірка майже не публікує фото сина Джека в мережі, а також приховує особисте життя від публіки. Однак зізнавалась, що найкраща річ, яку вона відчула в ролі матері, це коли її син обіймає її й каже, що любить.

Тепер Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем очікують на другу дитину. Про вагітність модель оголосила ще в серпні 2021 року. Додамо, що зіркова пара так і не одружена, однак щаслива у цивільному шлюбі.