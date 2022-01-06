6 января сыну украинской певицы Оли Цибульской исполнилось 7 лет. Звезда поздравила Нестора не только вживую, но и на странице в инстаграме.

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Оля Цибульская поздравила сына с 7-летием

Исполнительница посвятила сыну трогательную публикацию, в которой рассказала об увлечениях 7-летнего Нестора.

Тонкая душа и большое доброе сердце. Музыкальный эксперт и изобретатель. Безграничная любовь и величайшее счастье. Серьезный бизнесмен, шеф-повар, архитектор, современный артист и путешественник. Писатель и художник,

– написала Оля Цибульская.

"Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено. Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб", – пожелала звезда сыну.

Также Оля Цибульская опубликовала серию забавных фото с сыном, которых раньше не было в сети.

Оля Цибульская с сыном / Фото из инстаграма звезды

Заметим, что в прошлом году Нестор пошел в школу в первый класс. Однако звездный сын часто пропускал занятия. К примеру, в октябре родители взяли его с собой в поездку в Нидерланды. Оля Цибульская рассказывала, что писать Нестор еще научится, а путешествия всегда способствуют развитию. К тому же, парень часто возвращался из школы с вирусами.

Текст публикации Оли Цибульской

Поздравляй нас! Нестору 7.

Сыночек, с Днем Рождения. Наш талантливый котик и сладкая булочка. Любитель плато элитных сыров и бургундских улиток. Тонкая душа и большое доброе сердце. Музыкальный эксперт и изобретатель. Безграничная любовь и величайшее счастье. Серьезный бизнесмен, шеф-повар, архитектор, современный артист и путешественник. Писатель и художник. Ты можешь все, умеешь все, имеешь все, чтобы море по колено. Будь здоров, не бойся ошибаться, бери этот мир за чуб. Мама и папа.